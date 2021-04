Vaccini sul sito Poste, come prenotarsi: guida alla prenotazione (Di giovedì 1 aprile 2021) La prenotazione dei Vaccini anti Covid è fattibile anche dal sito di Poste Italiane. Attualmente sono sei le regioni che hanno deciso di sfruttare questa piattaforma per dare la possibilità ai cittadini di prenotare la vaccinazione. L’Italia al momento non precede al ritmo che ci si augurava per la somministrazione dei Vaccini, siamo ancora lontani dai 500 mila giornalieri che si prevedevano per la fine di marzo. Si spera però che ad aprile la situazione possa cambiare e che queste piattaforme, che arrivano in ausilio del cittadino, possano dimostrarsi utili. Ma come funziona? Ecco di seguito spiegato come effettuare la prenotazione del vaccino contro il Covid sul sito delle Poste ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 aprile 2021) Ladeianti Covid è fattibile anche daldiItaliane. Attualmente sono sei le regioni che hanno deciso di sfruttare questa piattaforma per dare la possibilità ai cittadini di prenotare la vaccinazione. L’Italia al momento non precede al ritmo che ci si augurava per la somministrazione dei, siamo ancora lontani dai 500 mila giornalieri che si prevedevano per la fine di marzo. Si spera però che ad aprile la situazione possa cambiare e che queste piattaforme, che arrivano in ausilio del cittadino, possano dimostrarsi utili. Mafunziona? Ecco di seguito spiegatoeffettuare ladel vaccino contro il Covid suldelle...

