Vaccini: Riccardi, alle 18.15, 20.351 prenotazioni 74-70 anni (Di giovedì 1 aprile 2021) Udine, 1 apr – “alle 18.15, le prenotazioni per il vaccino anti Covid-19 destinato alle persone appartenenti alla fascia di età 74-70, che da oggi hanno potuto aderire, sono state 20.351. Il dato complessivo raggiunto oggi, con le adesioni della fascia 79-75 anni (1.538) e dei soggetti vulnerabili per patologia residenti in Friuli Venezia Giulia (2.005), è di 23.894”. Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. “Nel dettaglio – spiega Riccardi – la prima giornata per le prenotazioni dedicate alla categoria delle persone comprese nella fascia di età 74-70 anni è così suddivisa: 5.229 fanno riferimento all’Asfo, 8.409 all’Asufc e 6.713 all’Asugi. Per quanto riguarda invece le sedi di ... Leggi su udine20 (Di giovedì 1 aprile 2021) Udine, 1 apr – “18.15, leper il vaccino anti Covid-19 destinatopersone appartenenti alla fascia di età 74-70, che da oggi hanno potuto aderire, sono state 20.351. Il dato complessivo raggiunto oggi, con le adesioni della fascia 79-75(1.538) e dei soggetti vulnerabili per patologia residenti in Friuli Venezia Giulia (2.005), è di 23.894”. Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo. “Nel dettaglio – spiega– la prima giornata per lededicate alla categoria delle persone comprese nella fascia di età 74-70è così suddivisa: 5.229 fanno riferimento all’Asfo, 8.409 all’Asufc e 6.713 all’Asugi. Per quanto riguarda invece le sedi di ...

Advertising

tabletquotidia2 : VACCINI: RICCARDI, NUOVE SEDI ASUGI IN CORSO DI ALLESTIMENTO - Riccardi_FVG : RT @regioneFVGit: Vaccini: 33.760 prenotazioni in due giorni. Lo riferisce @Riccardi_FVG. ?? - effe_news : Vaccini: Riccardi, 33.760 prenotazioni in due giorni - regioneFVGit : Vaccini: 33.760 prenotazioni in due giorni. Lo riferisce @Riccardi_FVG. ?? - Riccardi_FVG : RT @regioneFVGit: #Vaccini: 'Nuove sedi @AsugiFVG in corso di allestimento'. Lo annuncia @Riccardi_FVG. Centri pronti dopo la metà aprile… -