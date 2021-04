Vaccini, Oms “In Europa inaccettabile lentezza” (Di giovedì 1 aprile 2021) GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “I Vaccini rappresentano la nostra migliore via d'uscita da questa pandemia. Non solo funzionano, ma sono anche molto efficaci nel prevenire le infezioni. Tuttavia, il lancio di questi Vaccini è inaccettabilmente lento. E fintanto che la copertura rimane bassa, dobbiamo applicare le stesse misure di salute pubblica e sociali che abbiamo applicato in passato, per compensare i ritardi nei programmi”. Ad affermarlo in una nota Hans Henri P. Kluge, direttore regionale dell'Oms per l'Europa. “Vorrei essere chiaro – aggiunge -, dobbiamo accelerare il processo aumentando la produzione, riducendo gli ostacoli alla somministrazione dei Vaccini e utilizzando ogni singola fiala che abbiamo in magazzino”. “Il rischio che la vaccinazione in corso fornisca un falso senso di sicurezza alle autorità e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “Irappresentano la nostra migliore via d'uscita da questa pandemia. Non solo funzionano, ma sono anche molto efficaci nel prevenire le infezioni. Tuttavia, il lancio di questiè inaccettabilmente lento. E fintanto che la copertura rimane bassa, dobbiamo applicare le stesse misure di salute pubblica e sociali che abbiamo applicato in passato, per compensare i ritardi nei programmi”. Ad affermarlo in una nota Hans Henri P. Kluge, direttore regionale dell'Oms per l'. “Vorrei essere chiaro – aggiunge -, dobbiamo accelerare il processo aumentando la produzione, riducendo gli ostacoli alla somministrazione deie utilizzando ogni singola fiala che abbiamo in magazzino”. “Il rischio che la vaccinazione in corso fornisca un falso senso di sicurezza alle autorità e ...

