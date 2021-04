Vaccini, oltre 10 milioni di somministrazioni: record di 282 mila in un giorno. 3 milioni e 200 mila hanno ricevuto anche la seconda dose (Di giovedì 1 aprile 2021) La campagna vaccinale italiana ha sfondato il tetto delle 10 milioni di somministrazioni di vaccino contro il Coronavirus segnando nell’ultimo giorno un record di 282.158 dosi inoculate. Dunque è stato sfiorato l’obiettivo di 300 mila somministrazioni al giorno fissato nel piano nazionale per la fine di marzo. Stando al report diffuso dal governo sul portale di riferimento, le somministrazioni per il momento sono complessivamente 10.324.127, mentre il totale delle persone che hanno ricevuto anche la seconda dose e possono dunque dirsi protette dal Covid ammonta a 3.237.582. Dal punto di vista del genere delle persone che ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 aprile 2021) La campagna vaccinale italiana ha sfondato il tetto delle 10didi vaccino contro il Coronavirus segnando nell’ultimoundi 282.158 dosi inoculate. Dunque è stato sfiorato l’obiettivo di 300alfissato nel piano nazionale per la fine di marzo. Stando al report diffuso dal governo sul portale di riferimento, leper il momento sono complessivamente 10.324.127, mentre il totale delle persone chelae possono dunque dirsi protette dal Covid ammonta a 3.237.582. Dal punto di vista del genere delle persone che ...

