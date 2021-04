Vaccini, medici Roma: “Tre colleghi no vax su 46mila iscritti” (Di giovedì 1 aprile 2021) “I medici sono quasi tutti vaccinati” contro il covid, “il problema è in altre categorie del personale sanitario. Noi ci siamo espressi in maniera forte nei confronti dei medici no vax, non mi sembra che abbiano fatto altrettanto gli altri ordini professionali. In tutta Roma sono stati 3 i medici no vax su 46mila, 2 sono già stati giudicati dalla commissione disciplinare dell’Ordine, uno con un richiamo e un altro con la sospensione”. Lo ha sottolineato Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici e odontoiatri di Roma e provincia, ospite de ‘L’Italia s’è desta’, su Radio Cusano Campus. Sullo scudo penale e l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari, “noi abbiamo grosse perplessità sullo scudo penale, ma non sull’obbligo vaccinale, che abbiamo chiesto con ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) “Isono quasi tutti vaccinati” contro il covid, “il problema è in altre categorie del personale sanitario. Noi ci siamo espressi in maniera forte nei confronti deino vax, non mi sembra che abbiano fatto altrettanto gli altri ordini professionali. In tuttasono stati 3 ino vax su, 2 sono già stati giudicati dalla commissione disciplinare dell’Ordine, uno con un richiamo e un altro con la sospensione”. Lo ha sottolineato Antonio Magi, presidente dell’Ordine deie odontoiatri die provincia, ospite de ‘L’Italia s’è desta’, su Radio Cusano Campus. Sullo scudo penale e l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari, “noi abbiamo grosse perplessità sullo scudo penale, ma non sull’obbligo vaccinale, che abbiamo chiesto con ...

Advertising

zaiapresidente : ?? Vaccini direttamente a casa ai propri pazienti, a bordo di una Autobianchi Giardiniera del 1972 allestita con la… - repubblica : Vaccini anti-Covid a parenti e amici in Puglia, tra i 'furbetti' anche medici di base e dentisti: in lista già a ge… - crocerossa : ??'La marcia del vaccino nei paesi non occidentali è troppo lenta. In Italia abbiamo lanciato un appello per recluta… - lun_pizeta : @EugenioGiani orabasta morti!! Medici di base hanno altro da fare, a loro vaccini x allettati, over 80 in hub, tend… - Orsantibus1 : RT @intuslegens: Il governo ci fa sapere che una gran parte degli esperti in medicina è convinta della pericolosità dei #vaccini. Che i med… -