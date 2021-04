Vaccini Lombardia, come prenotare sul portale Poste (Di giovedì 1 aprile 2021) (Viv/Adnkronos) Vaccini i Lombardia, attivo da domani il nuovo portale Poste dedicato alle prenotazioni per la somministrazione. Si inizia con la fascia di età dai 79 ai 75 anni che partirà con le vaccinazioni dal 12 aprile. Ecco tutte le informazione necessarie per accedere al servizio, passo dopo passo. – Per prenotare il vaccino anti Covid-19 online bisogna prima di tutto accedere alla piattaforma dedicata. Basterà quindi avere a portata di mano la Tessera Sanitaria in corso di validità e il cellulare. Per effettuare la prenotazione è necessario appartenere alle categorie prioritarie previste dal piano nazionale/regionale, quindi la fascia di età 75-79 anni. Il passo successivo è quello di inserire negli appositi campi il numero della tessera sanitaria e codice fiscale per poi selezionare il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 aprile 2021) (Viv/Adnkronos), attivo da domani il nuovodedicato alle prenotazioni per la somministrazione. Si inizia con la fascia di età dai 79 ai 75 anni che partirà con le vaccinazioni dal 12 aprile. Ecco tutte le informazione necessarie per accedere al servizio, passo dopo passo. – Peril vaccino anti Covid-19 online bisogna prima di tutto accedere alla piattaforma dedicata. Basterà quindi avere a portata di mano la Tessera Sanitaria in corso di validità e il cellulare. Per effettuare la prenotazione è necessario appartenere alle categorie prioritarie previste dal piano nazionale/regionale, quindi la fascia di età 75-79 anni. Il passo successivo è quello di inserire negli appositi campi il numero della tessera sanitaria e codice fiscale per poi selezionare il ...

Advertising

Maxdero : #vaccini la visita del generale #Figliuolo archivia il fallimentare modello Lombardia, per lasciare spazio al model… - fattoquotidiano : Vaccini Lombardia, l’ultima promessa della Moratti: “Inviati sms agli over 80 in attesa”. Ma gli anziani raccontano… - MediasetTgcom24 : Covid, Armani trasforma il suo Teatro in un centro vaccini in Lombardia - ENRICO27218318 : RT @Noiconsalvini: BERTOLASO: 'CON VACCINI PREVISTI, FINE CAMPAGNA 18 LUGLIO' Con i numeri di dosi attualmente previste la Lombardia ipoti… - Corriere : RT @StefaniaChiale: Ecco il piano vaccinale massivo della @RegLombardia: date, dati, tappe, somministrazioni, fasce d'età. #lombardia #vac… -