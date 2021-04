Vaccini Lazio, ultimatum di D'Amato: "Se non arrivano dosi AstraZeneca entro 24 ore, costretti a sospendere" (Di giovedì 1 aprile 2021) L'allarme della Regione. "Abbiamo un milione di prenotazioni da qui a maggio. Servono i Vaccini!" sottolinea l'assessore alla Sanità. Figliuolo: "A stretto giro arriva oltre un milione di dosi". Zingaretti: Dal 20 aprile Johnson e Johnson arriva in farmacia" Leggi su repubblica (Di giovedì 1 aprile 2021) L'allarme della Regione. "Abbiamo un milione di prenotazioni da qui a maggio. Servono i!" sottolinea l'assessore alla Sanità. Figliuolo: "A stretto giro arriva oltre un milione di". Zingaretti: Dal 20 aprile Johnson e Johnson arriva in farmacia"

