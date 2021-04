Vaccini Lazio, D’Amato lancia l’allarme: “Se non arrivano dosi di AstraZeneca costretti a sospendere le vaccinazioni” (Di giovedì 1 aprile 2021) Vaccini Lazio, D’Amato: “costretti a bloccare tutto se non arrivano dosi” “Se non arrivano i Vaccini di AstraZeneca entro le prossime 24 ore, siamo costretti a bloccare tutto”: a lanciare l’allarme è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 mila Vaccini di AstraZeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni” ha dichiarato D’Amato. “Mi auguro che tale sospensione venga scongiurata. Abbiamo messo in esercizio una macchina imponente che non ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 aprile 2021): “a bloccare tutto se non” “Se nondientro le prossime 24 ore, siamoa bloccare tutto”: areè l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio. “Se nelle prossime 24 ore noni 122 miladiprevisti siamonostro malgrado ale” ha dichiarato. “Mi auguro che tale sospensione venga scongiurata. Abbiamo messo in esercizio una macchina imponente che non ...

TgLa7 : ++ #Vaccini: nel Lazio dal 20 aprile in farmacia per 55-60enni ++ Zingaretti: utilizzeremo #JohnsonJohnson - Agenzia_Ansa : Vaccini nel Lazio dal 20 aprile in farmacia per 55-60enni. Il governatore della regione, Nicola Zingaretti: utilizz… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il governatore Zingaretti: «Useremo il vaccino Johnson&Johnson - ClaudiaBruno00 : RT @RaiNews: D'Amato: stop #vaccinazioni nel Lazio se entro 24 ore non arriveranno le dosi previste. - PadovanicNicola : RT @roberiez: ++ Vaccini:nel Lazio dal 20 aprile in farmacia per 55-60enni ++ -