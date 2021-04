Vaccini Lazio, D'Amato: 'Costretti a bloccare tutto se entro 24 ore non arrivano dosi AstraZeneca' (Di giovedì 1 aprile 2021) 'Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122mila Vaccini di AstraZeneca previsti siamo Costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni'. Sono le parole dell'assessore alla Sanità del Lazio ... Leggi su latinatoday (Di giovedì 1 aprile 2021) 'Se nelle prossime 24 ore noni 122miladiprevisti siamonostro malgrado a sospendere le vaccinazioni'. Sono le parole dell'assessore alla Sanità del...

TgLa7 : ++ #Vaccini: nel Lazio dal 20 aprile in farmacia per 55-60enni ++ Zingaretti: utilizzeremo #JohnsonJohnson - Agenzia_Ansa : Vaccini nel Lazio dal 20 aprile in farmacia per 55-60enni. Il governatore della regione, Nicola Zingaretti: utilizz… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il governatore Zingaretti: «Useremo il vaccino Johnson&Johnson - lustroma : RT @laGigogin: Dopo il Veneto si ferma anche il Lazio. I vaccini non ci sono e le mimetiche non ci servono a un cazzo. È come andare in gue… - _marlene1265 : RT @TgLa7: ++ #Vaccini: nel Lazio dal 20 aprile in farmacia per 55-60enni ++ Zingaretti: utilizzeremo #JohnsonJohnson -