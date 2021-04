Vaccini | l' allarme del Lazio | ' Abbiamo un milione di prenotati | se non arrivano le dosi entro 24 ore sospendiamo tutto'

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini allarme

L'organizzazione lancia l'per il numero di nuovi casi, aumentato notevolmente nelle ultime cinque settimane. Leggi anche Covid, Oms: "Ue preoccupa, aumento casi mai visto da mesi" 'I...Suianti Covid dal Lazio scatta l': se non arrivano le dosi di vaccino previste, la Regione dovrà sospendere le vaccinazioni. A dichiararlo è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio ...Allarme della Regione Lazio: scorte per 24 ore. E i medici di famiglia denunciano: “A ciascuno di noi 6 fiale a settimana” ...Pfizer annuncia l’efficacia del siero sui giovani. Intanto Veneto fermo: quasi finite le scorte di vaccini. Oltre 10 milioni di somministrazioni in Italia ...