Vaccini Covid, Lazio: “Dosi entro 24 ore o sospendiamo somministrazione” (Di giovedì 1 aprile 2021) “Stop alle somministrazioni se non arrivano Vaccini Covid entro 24 ore”: lo ha annunciato l’assessore del Lazio Alessio d’Amato Una situazione sempre più delicata quella che sta vivendo il Lazio sul fronte Vaccini anti Covid. Qualora non arrivassero le Dosi previste entro domani, la Regione sarà costretta ad interrompere momentaneamente la campagna di somministrazione. Lo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) “Stop alle somministrazioni se non arrivano24 ore”: lo ha annunciato l’assessore delAlessio d’Amato Una situazione sempre più delicata quella che sta vivendo ilsul fronteanti. Qualora non arrivassero leprevistedomani, la Regione sarà costretta ad interrompere momentaneamente la campagna di. Lo L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Covid Covid, scoperta nuova variante brasiliana: sintomi e diffusione nel mondo ... molto più aggressiva delle precedenti, che sembrerebbe addirittura in grado di ridurre l'efficacia dei vaccini e di infettare nuovamente chi è stato già contagiato o vaccinato. Covid, la variante ...

Covid: Moratti, 'Lombardia pronta per vaccini in azienda, aspettiamo ok Governo' 'La Lombardia è pronta a partire con la vaccinazione in azienda'. A dirlo è la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, rispondendo a una domanda nel corso della ...

Coronavirus, ultime notizie. Assessore Lazio D’Amato, senza dosi in 24 ore stop vaccinazioni Il Sole 24 ORE Covid: Bertolaso, 'in Lombardia vaccini rigorosamente per classi d'età' Milano, 1 apr. (Adnkronos) - In Lombardia "si andrà rigorosamente per classi di età". Lo ha precisato Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia. "Non facciamo come hanno fatt ...

Covid: con vaccini previsti 18 luglio chiude campagna Lombardia (2) (Adnkronos) - La certezza della disponibilità dei vaccini di maggio "l'avremo a fine aprile", ma tra fine maggio inizio giugno, secondo le previsioni di Guido Bertolaso e della Regione Lombardia, si s ...

