Vaccini Covid, allarme del Lazio: "Se non arrivano dosi AstraZeneca, stop vaccinazioni" (Di giovedì 1 aprile 2021) Ormai lo abbiamo capito: la sfida al Coronavirus si vince con il vaccino . Il prenier Draghi ha messo la campagna vaccinale al centro dell'azione con un obiettivo chiaro: arrivare presto a 500mila ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Ormai lo abbiamo capito: la sfida al Coronavirus si vince con il vaccino . Il prenier Draghi ha messo la campagna vaccinale al centro dell'azione con un obiettivo chiaro: arrivare presto a 500mila ...

