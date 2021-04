Vaccini, caos prenotazioni in Veneto: il nuovo portale unico va in tilt al primo giorno (Di giovedì 1 aprile 2021) Il pesce d’aprile meno simpatico, al governatore Luca Zaia, gliel’hanno fatto un paio di Asl del Veneto, nel giorno della partenza del portale unico per le vaccinazioni anti-Covid. Siccome, per scarsità di scorte non erano in grado di programmare le convocazioni, si sono limitate alla gestione di piccole dosi. Ma si sono dimenticate di inserire un banner con la spiegazione che l’avvio del sistema era posticipato al 2 aprile. La conseguenza è che il centralino della Regione Veneto, a Venezia, è andato in tilt dal mattino, bombardato da centinaia di telefonate di veneti (in particolare trevigiani) disorientati, preoccupati, arrabbiati. Avrebbe dovuto essere il giorno dell’avvio in grande stile del sistema per facilitare gli accessi, per il momento si è trattato di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Il pesce d’aprile meno simpatico, al governatore Luca Zaia, gliel’hanno fatto un paio di Asl del, neldella partenza delper le vaccinazioni anti-Covid. Siccome, per scarsità di scorte non erano in grado di programmare le convocazioni, si sono limitate alla gestione di piccole dosi. Ma si sono dimenticate di inserire un banner con la spiegazione che l’avvio del sistema era posticipato al 2 aprile. La conseguenza è che il centralino della Regione, a Venezia, è andato indal mattino, bombardato da centinaia di telefonate di veneti (in particolare trevigiani) disorientati, preoccupati, arrabbiati. Avrebbe dovuto essere ildell’avvio in grande stile del sistema per facilitare gli accessi, per il momento si è trattato di un ...

