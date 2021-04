Vaccini, Bertolaso: “Da domani attivo il portale delle Poste per le prenotazioni. Entro il 18 luglio prima dose a tutta la popolazione lombarda” (Di giovedì 1 aprile 2021) “Potremmo iniziare a vaccinare gli under 50 a metà maggio per concludere a metà luglio con la prima dose coprendo tutta la popolazione lombarda che ha il diritto di essere vaccinata”. Lo ha detto il commissario del piano vaccinale Guido Bertolaso in una conferenza stampa a Palazzo Lombardia per presentare il nuovo portale delle Poste che entrerà in funzione domani. “Sono numeri che possono variare, è come fare proiezioni elettorali con un’attendibilità del più o meno 3% – ha spiegato Bertolaso – non sarà che i numeri che vi faccio vedere slitteranno di un mese o un mese e mezzo, questo è fuori discussione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) “Potremmo iniziare a vaccinare gli under 50 a metà maggio per concludere a metàcon lacoprendolache ha il diritto di essere vaccinata”. Lo ha detto il commissario del piano vaccinale Guidoin una conferenza stampa a Palazzo Lombardia per presentare il nuovoche entrerà in funzione. “Sono numeri che possono variare, è come fare proiezioni elettorali con un’attendibilità del più o meno 3% – ha spiegato– non sarà che i numeri che vi faccio vedere slitteranno di un mese o un mese e mezzo, questo è fuori discussione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Dall’arrivo di Poste agli sms per gli over 80; dalle vaccinazioni di fragili e caregiver fino ad Aria. Nell’ultimo… - fattoquotidiano : Travolto dal caos vaccini in Lombardia, colleziona gaffe. L’ultima: “Somministreremo AstraZeneca anche agli over 80… - reportrai3 : Caos vaccini in Lombardia, chi sono i responsabili? Lo abbiamo provato a chiedere a Guido Bertolaso, consulente del… - fattoquotidiano : Vaccini, Bertolaso: “Da domani attivo il portale delle Poste per le prenotazioni. Entro il 18 luglio prima dose a t… - L_Apostata : @RegLombardia @FontanaPres @Bertolaso_Guido Ve lo consiglio io un bel 'piano vaccini': vaccinare la gente. -