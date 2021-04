Vaccinazioni la giustizia e le parole sbagliate (Di giovedì 1 aprile 2021) Nei giorni scorsi la magistratura italiana si è spaccata sulla priorità che dovrebbe essere riservata alla professione nelle Vaccinazioni e sulle modalità per esercitarla. Le nuove linee guida nell’ultimo decreto cancellano infatti la norma presente nelle precedenti, approvate dal Parlamento nel dicembre scorso, che consideravano i tribunali, insieme alle scuole, servizi pubblici essenziali che dovevano essere garantiti procedendo alla somministrazione delle dosi agli addetti. L’allarme è giustificato ma il tono minaccioso è da respingere. Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia, parla infatti di «una presa di posizione forte», con l’invito ai dirigenti degli uffici giudiziari ad adottare «a tutela della salute, energiche misure organizzative al fine di rallentare immediatamente tutte le attività dei rispettivi uffici, senza escludere, ... Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 1 aprile 2021) Nei giorni scorsi la magistratura italiana si è spaccata sulla priorità che dovrebbe essere riservata alla professione nellee sulle modalità per esercitarla. Le nuove linee guida nell’ultimo decreto cancellano infatti la norma presente nelle precedenti, approvate dal Parlamento nel dicembre scorso, che consideravano i tribunali, insieme alle scuole, servizi pubblici essenziali che dovevano essere garantiti procedendo alla somministrazione delle dosi agli addetti. L’allarme è giustificato ma il tono minaccioso è da respingere. Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia, parla infatti di «una presa di posizione forte», con l’invito ai dirigenti degli uffici giudiziari ad adottare «a tutela della salute, energiche misure organizzative al fine di rallentare immediatamente tutte le attività dei rispettivi uffici, senza escludere, ...

