Vaccinazioni in azienda | Orlando convoca parti sociali

(Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Ministro del Lavoro, Andrea, hato leper il 6 aprile, alle 15, per aggiornare i protocolli salute e sicurezza in vista dell’avvio della campagna vaccinale nei luoghi di lavoro. Lo riferiscono fonti sindacali. L’incontro, che si svolgerà in videocall, era stato annunciato nella precedente riunione dallo stesso. Intanto, in occasione della prima riunione dell’Osservatorio permanente sulle condizioni di lavoro dei rider, (che si è svolta in videoconferenza con i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro), il Ministroha fissato il perimetro: “assicurare ai rider, lavoratori essenziali durante la pandemia, tutele e diritti sul fronte della salute e della sicurezza”. Secondo il Ministro “l’affermazione delle ...

Il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha convocato le parti sociali per il 6 aprile, alle 15, per aggiornare i protocolli salute e sicurezza in vista dell'avvio della campagna vaccinale nei luoghi ......