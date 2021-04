Vaccinazioni covid, inaugurato nuovo centro vaccinale a Bazzano (Di giovedì 1 aprile 2021) L'Aquila - Cinquecento Vaccinazioni al giorno, utilizzando fino a 6 postazioni: è l'obiettivo che si prefiggono i vertici Asl in riferimento alla nuova sede vaccinale anti covid, inaugurata questa mattina a Bazzano, frazione del comune dell'Aquila, in via delle Industrie, nei locali dell'ex Procura. Il nuovo punto, che si aggiunge a quello già in funzione di via Ficara, nell'ex asilo comunale, ospita al pian terreno gli ambulatori e, al primo piano, il Contact center che fino ai giorni scorsi era nell'edificio L 3 dell'ospedale San Salvatore. Il contact centerpasserà da 7 a 16 postazioni con possibilità di gestire un numero molto più alto degli attuali 1.500 appuntamenti al giorno, attinti dalla piattaforma della Regione. Al Contact lavorano 16 operatori, tra front e back office, che si occupano anche ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 1 aprile 2021) L'Aquila - Cinquecentoal giorno, utilizzando fino a 6 postazioni: è l'obiettivo che si prefiggono i vertici Asl in riferimento alla nuova sedeanti, inaugurata questa mattina a, frazione del comune dell'Aquila, in via delle Industrie, nei locali dell'ex Procura. Ilpunto, che si aggiunge a quello già in funzione di via Ficara, nell'ex asilo comunale, ospita al pian terreno gli ambulatori e, al primo piano, il Contact center che fino ai giorni scorsi era nell'edificio L 3 dell'ospedale San Salvatore. Il contact centerpasserà da 7 a 16 postazioni con possibilità di gestire un numero molto più alto degli attuali 1.500 appuntamenti al giorno, attinti dalla piattaforma della Regione. Al Contact lavorano 16 operatori, tra front e back office, che si occupano anche ...

