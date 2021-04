Usa, rovinate 15 milioni di dosi del vaccino di Johnson and Johnson. Il video (Di giovedì 1 aprile 2021) Usa, rovinate 15 milioni di dosi del vaccino di Johnson and Johnson Roma, 1 apr. (askanews) – Quindici milioni di dosi del vaccino anti-Covid della Johnson & Johnson destinate alla distribuzione negli Stati Uniti, sono state rovinate a causa di un errore umano in una fabbrica di Baltimora, che produce sia il siero della J&J che quello di AstraZeneca. Secondo quanto riporta il quotidiano statunitense The New York Times, gli ingredienti necessari alla preparazione dei due vaccini sarebbero stati mescolati per errore. E questo costringerà a rivedere il calendario di distribuzione negli Stati Uniti del siero ... Leggi su formiche (Di giovedì 1 aprile 2021) Usa,15dideldiandRoma, 1 apr. (askanews) – Quindicididelanti-Covid delladestinate alla distribuzione negli Stati Uniti, sono statea causa di un errore umano in una fabbrica di Baltimora, che produce sia il siero della J&J che quello di AstraZeneca. Secondo quanto riporta il quotidiano statunitense The New York Times, gli ingredienti necessari alla preparazione dei due vaccini sarebbero stati mescolati per errore. E questo costringerà a rivedere il calendario di distribuzione negli Stati Uniti del siero ...

Advertising

Vivodisogniebas : RT @Agenzia_Ansa: Covid, l'Oms: vaccinazioni in Europa di una lentezza 'inaccettabile'. Per l'Organizzazione mondiale della Sanità l'attual… - Anna_Madron : RT @Agenzia_Ansa: Covid, l'Oms: vaccinazioni in Europa di una lentezza 'inaccettabile'. Per l'Organizzazione mondiale della Sanità l'attual… - micheled2869 : RT @Agenzia_Ansa: Covid, l'Oms: vaccinazioni in Europa di una lentezza 'inaccettabile'. Per l'Organizzazione mondiale della Sanità l'attual… - SorryNs : RT @Paesedellanima: USA 15 milioni dosi vaccino Johnson &Johnson rovinate per un errore umano?????? La Ditta che produce il siero ha mescolat… - NicolaConcilio : RT @Agenzia_Ansa: Covid, l'Oms: vaccinazioni in Europa di una lentezza 'inaccettabile'. Per l'Organizzazione mondiale della Sanità l'attual… -