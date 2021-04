Usa | Kamala Harris finalmente nella sua residenza ufficiale

(Di giovedì 1 aprile 2021) La vicepsi trasferiràa One Observatory Circle la prossima settimana. Lo annuncia la sua portavoce. "Il trasloco è stato ritardato per consentire le ...

La vicepresidenzaHarris si trasferirà nella residenza ufficiale a One Observatory Circle la prossima settimana. Lo annuncia la sua portavoce. "Il trasloco è stato ritardato per consentire le riparazioni ...Capito la comunistaHarris? Da due mesi senza il villone e si lagna pure: vergogna(ANSA) - NEW YORK, 01 APR - La vicepresidenza Kamala Harris si trasferirà nella residenza ufficiale a One Observatory Circle la prossima settimana. Lo annuncia la sua portavoce. "Il trasloco è stato ...La residenza ufficiale della vicepresidente, presso l'Osservatorio navale di Washington, non è ancora pronta. Ma i ritardi potrebbero essere legati ...