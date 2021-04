Usa, Biden presenta al suo Gabinetto l'American Jobs Plan (Di giovedì 1 aprile 2021) Il presidente Joe Biden terrà oggi la sua prima riunione di Gabinetto, ad una settimana dalla conferma dei segretari dei vari dipartimenti. La riunione verterà sul piano per le infrastrutture da 2.000 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) Il presidente Joeterrà oggi la sua prima riunione di, ad una settimana dalla conferma dei segretari dei vari dipartimenti. La riunione verterà sul piano per le infrastrutture da 2.000 ...

Advertising

petergomezblog : Usa, Biden presenta ‘American Jobs Plan’: il piano da 2mila miliardi per infrastrutture e clima che si ispira al ‘N… - MediasetTgcom24 : Usa, Biden verso il più ampio aumento delle tasse dal 1942 #usa - TgLa7 : #Usa, #Biden: correrò per rielezione in 2024 - l_dolci : RT @agenzia_nova: #Usa Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato ieri un pacchetto da 2 mila miliardi di dollari di interventi infras… - maxgreco : RT @EnricoVerga: In @amazon hanno un problema serio! @POTUS scende in guerra e vuole parlare di tasse! -