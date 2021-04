Uomini e Donne, anticipazioni del 1° aprile: Gemma rivede Nicola, lei piange per Roberto (Di giovedì 1 aprile 2021) Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne La programmazione settimanale di Uomini e Donne sta per giungere a termine. Infatti, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi venerdì pomeriggio andrà in pausa fino al prossimo martedì. Cosa accadrà nella puntata in onda giovedì primo aprile 2021? Gli spoiler dicono che ancora una volta si parlerà della dama torinese e della sua acerrima nemica Tina Cipollari. Ricordiamo, in più che lunedì 5 aprile 2021 sulla rete ammiraglia Mediaset non sarà trasmessa la puntata di U&D. Per quale ragione? Perché è lunedì dell’Angelo, ossia Pasquetta quindi un giorno festivo. Trono over: Gemma Galgani si è rivista con la sua ex fiamma Le anticipazioni dell’episodio odierno di ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 1 aprile 2021) Quarto appuntamento settimanale diLa programmazione settimanale dista per giungere a termine. Infatti, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi venerdì pomeriggio andrà in pausa fino al prossimo martedì. Cosa accadrà nella puntata in onda giovedì primo2021? Gli spoiler dicono che ancora una volta si parlerà della dama torinese e della sua acerrima nemica Tina Cipollari. Ricordiamo, in più che lunedì 52021 sulla rete ammiraglia Mediaset non sarà trasmessa la puntata di U&D. Per quale ragione? Perché è lunedì dell’Angelo, ossia Pasquetta quindi un giorno festivo. Trono over:Galgani si è rivista con la sua ex fiamma Ledell’episodio odierno di ...

