Università, regali in cambio di esami: si indaga su 42 tra studenti e famiglie salernitane (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – "Occhi puntati" degli inquirenti sul ruolo di 42 persone, tra studenti universitari e i loro familiari, da parte degli uomini della Guardia di Finanza di Salerno e della Procura della Repubblica di Salerno che dopo aver arrestato nella giornata di ieri, due dipendenti dell'Università di Salerno, accusati di aver agevolato gli studenti nel superamento di esami e nel pagamento delle rette in cambio di regalie, ora indagano sulla posizione di studenti e familiari che si erano rivolti ai due dipendenti infedeli che sono finiti agli arresti domiciliari. I due dipendenti universitari, Leo Carmine, 56 anni, residente a Siano, e Cioffi Carmine, 53 anni, residente nell'avellinese, dovranno rispondere, davanti ai giudici, di ...

Ultime Notizie dalla rete : Università regali Iscrizioni ed esami falsi in Ateneo Salerno, due arresti L' impiegato avrebbe piu' volte utilizzato le proprie credenziali anche per attestare esami universitari mai sostenuti in cambio di regali (anche fumetti da collezione). Determinante per le indagini ...

Esami truccati a Salerno: li pagavano in fumetti Sistemi informatici violati anche in cambio di fumetti ed esami truccati all'Università di Salerno, con delle graduatorie che sarebbero state falsificate da due dipendenti della ... Fra i regali, ...

