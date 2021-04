Unghie primavera 2021: nail art semplici e divertenti per Pasqua (Di giovedì 1 aprile 2021) Meglio un uovo! Siamo a Pasqua e le Unghie primavera 2021 si preparano a celebrarla. Che siate cristiane o meno, l’atmosfera Pasquale porta con sé un carico di uova, pulcini, coniglietti, fiori, dolci di tutti i tipi… Simboli che non celebrano solo la festività religiosa ma la vita in generale. E l’arrivo della primavera. Ecco perché le Unghie primavera 2021 non possono esimersi da farsi decorare con questi oggetti e personaggi. Da una parte la tendenza minimal… Dall’altra, basta aprire Instagram, Pinterest e TikTok e sarete sommersi da questo tipo di nail art. semplici, colorate, divertenti, beneauguranti. Come lo sono tutte le uova di cioccolato… Sperimentiamole insieme. Il tempo ... Leggi su amica (Di giovedì 1 aprile 2021) Meglio un uovo! Siamo ae lesi preparano a celebrarla. Che siate cristiane o meno, l’atmosferale porta con sé un carico di uova, pulcini, coniglietti, fiori, dolci di tutti i tipi… Simboli che non celebrano solo la festività religiosa ma la vita in generale. E l’arrivo della. Ecco perché lenon possono esimersi da farsi decorare con questi oggetti e personaggi. Da una parte la tendenza minimal… Dall’altra, basta aprire Instagram, Pinterest e TikTok e sarete sommersi da questo tipo diart., colorate,, beneauguranti. Come lo sono tutte le uova di cioccolato… Sperimentiamole insieme. Il tempo ...

Advertising

lillydessi : Le unghie della primavera 2021, dal nude alla french colorata - la Repubblica - TheItalianTimes : Colori pastello, ormai sono un must per la bella stagione; ma anche il classico rosso in varie sfumature e, ovviame… - MindfulnessZen2 : RT @repubblica: Le unghie della primavera 2021, dal nude alla french colorata - repubblica : Le unghie della primavera 2021, dal nude alla french colorata - cinthya_m1 : RT @vogue_italia: La pedicure della primavera? Azzurra, turchese, celeste -