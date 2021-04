Una Vita anticipazioni spagnole, clamoroso ritorno di Manuela e German nel gran finale! (Di giovedì 1 aprile 2021) E’ stata annunciata solo qualche settimana fa la chiusura definitiva del set di Una Vita, ma gli autori hanno promesso che non avrebbero disatteso le aspettative dei milioni di fans che li hanno sempre seguiti. E’ stato annunciato che nella stagione conclusiva della telenovela spagnola ci sarà il rientro inaspettato di German e Manuela e di altri personaggi spariti da qualche tempo. Il loro caso sarà riaperto e si scoprirà quello che è realmente accaduto quando hanno bevuto il presunto veleno. Ma se Cayetana non è colpevole della loro morte, era forse d’accordo con loro? E per quale motivo? Si preannuncia dunque un finale che lascerà tutti a bocca aperta. L’annuncio degli autori di Una Vita Una Vita non ha più ragione di andare oltre! E’ stato raccontato di tutto nel corso di questi anni, che hanno ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 1 aprile 2021) E’ stata annunciata solo qualche settimana fa la chiusura definitiva del set di Una, ma gli autori hanno promesso che non avrebbero disatteso le aspettative dei milioni di fans che li hanno sempre seguiti. E’ stato annunciato che nella stagione conclusiva della telenovela spagnola ci sarà il rientro inaspettato die di altri personaggi spariti da qualche tempo. Il loro caso sarà riaperto e si scoprirà quello che è realmente accaduto quando hanno bevuto il presunto veleno. Ma se Cayetana non è colpevole della loro morte, era forse d’accordo con loro? E per quale motivo? Si preannuncia dunque un finale che lascerà tutti a bocca aperta. L’annuncio degli autori di UnaUnanon ha più ragione di andare oltre! E’ stato raccontato di tutto nel corso di questi anni, che hanno ...

