"Una sfida complicata". Clamoroso a Mediaset, salta la prima serata della Palombelli: ecco chi le "soffia" il posto (Di giovedì 1 aprile 2021) salta Barbara Palombelli. Si parla di Stasera Italia, la trasmissione di approfondimento politico che conduce su Rete 4. salta almeno la puntata in prime-time. La decisione dopo l'ultima puntata, quella di ieri, mercoledì 31 marzo, dove lo share si è fermato al 2,6 per cento. Troppo poco. Al posto di Stasera Italia in prima serata, spiega Davide Maggio, ecco Giuseppe Brindisi, che condurrà da Milano un nuovo programma. Ad annunciare lo stop è stata la stessa Palombelli, nelle battute finali della puntata di ieri: "È il trentesimo speciale della mia stagione ed è anche l'ultimo, nel senso che da mercoledì 7 aprile verrà realizzato dagli studi di Milano, dalla redazione di Milano e sarà condotto da Giuseppe ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021)Barbara. Si parla di Stasera Italia, la trasmissione di approfondimento politico che conduce su Rete 4.almeno la puntata in prime-time. La decisione dopo l'ultima puntata, quella di ieri, mercoledì 31 marzo, dove lo share si è fermato al 2,6 per cento. Troppo poco. Aldi Stasera Italia in, spiega Davide Maggio,Giuseppe Brindisi, che condurrà da Milano un nuovo programma. Ad annunciare lo stop è stata la stessa, nelle battute finalipuntata di ieri: "È il trentesimo specialemia stagione ed è anche l'ultimo, nel senso che da mercoledì 7 aprile verrà realizzato dagli studi di Milano, dalla redazione di Milano e sarà condotto da Giuseppe ...

Ultime Notizie dalla rete : Una sfida Frank Gaines fuori causa per la partita contro Brindisi Una assenza importante per la formazione brianzola, che dovrà rinunciare al suo principale ... In caso non fossero disponibili, sarà Antonio Visciglia a dirigere le operazioni nella sfida contro la ...

Una sfida social illumina per una notte il museo di Maglie 01/04/2021 MuseumAtNightChallenge Un video ed una sfida social illumina per una notte L'Alca museo di Maglie Il Museo civico di paleontologia e paletnologia di Maglie partecipa alla sfida MuseumAtNightChallenge ed illumina per una notte le ...

Savoia-Latina, Ferraro: "Sfida stimolante" ErreEmme News Franco “Recovery Plan sfida complessa, serve visione strategica” ROMA (ITALPRESS) – “Il Piano nazionale è una grande occasione per avviare un processo di crescita duratura per il Paese che esce da circa ...

Cos’è e come si partecipa alla challenge delle finte finestre proiettate che spopola su TikTok L'ultima sfida che sta prendendo piede sulla piattaforma di condivisione video TikTok non è un ballo né una ricetta, una prova di resistenza fisica o di abilità; si chiama fake window challenge ...

