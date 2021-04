Una Serata tra Amici… contro Amici. De Sica: «Gli altri giorni erano occupati. Sarà quel che sarà» (Di giovedì 1 aprile 2021) Christian De Sica Per una sera, su Rai 1, torna il varietà. Sabato 3 aprile Christian De Sica sarà il protagonista di Una Serata tra Amici, “uno spettacolo tra canzoni e ricordi”, come lo definisce l’artista romano, chiamato a sfidare gli Amici di Maria De Filippi, mai così di successo come quest’anno (le prime due puntate del Serale hanno viaggiato ad una media record di 6 milioni di spettatori, con oltre il 28% di share). “Avrei preferito non scontrarmi con Amici ma gli altri giorni erano occupati. sarà quel che sarà. Abbiamo spettatori diversi, lei ha i ragazzi. Spero di portarmi dietro un po’ ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 1 aprile 2021) Christian DePer una sera, su Rai 1, torna il varietà. Sabato 3 aprile Christian Deil protagonista di Unatra, “uno spettacolo tra canzoni e ricordi”, come lo definisce l’artista romano, chiamato a sfidare glidi Maria De Filippi, mai così di successo come quest’anno (le prime due puntate del Serale hanno viaggiato ad una media record di 6 milioni di spettatori, con oltre il 28% di share). “Avrei preferito non scontrarmi conma gliche. Abbiamo spettatori diversi, lei ha i ragazzi. Spero di portarmi dietro un po’ ...

Advertising

Emagorno : Ricordo il momento in cui Elena Bonetti presentava insieme a noi il #FamiliyAct alla Leopolda, ricordo con piacere… - reportrai3 : Morte dell'ex dipendente e ultrà della Juventus Raffaello Bucci, chiesta l'archiviazione. Non sarebbe stato ucciso,… - teatroallascala : Stasera alle ore 20 i nostri Primi ballerini, Solisti e artisti del Corpo di ballo celebrano la… - SolaconZain_ : Ma una serata Oppini Tommaso al #MaurizioCostanzoShow quando? #tzvip - megon54146996 : @BoriManuela C’è un’usanza anglosassone in cui qualcuno ospita in casa sua un tot di persone con menu e importo fis… -