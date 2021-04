“Una seconda barca italiana all’America’s Cup”: ma è un pesce d’aprile (Di giovedì 1 aprile 2021) Da ieri circola la voce di una nuova barca italiana pronta a lanciarsi nella sfida dell’America’s Cup. Con tanto di comunicato stampa, il neonato Cancano Yacht Club annuncia che è pronto a formulare la richiesta d’iscrizione alla competizione, con il deposito della comunicazione ufficiale di sfida al Royal New Zealand Yacht Squadron. Iscrizione che dovrebbe avvenire proprio oggi, primo aprile. La giornata del “pesce d’aprile”. A noi di nonsolonautica.it la cosa puzzava sin da subito, ma l’idea per un istante ci ha fatto sognare. E ci siamo persino messi alla ricerca di fonti, o prove, insomma abbiamo cercato di verificare la notizia, facendo il nostro mestiere. Senza ovviamente trovare un minimo riscontro credibile. Oggi vogliamo raccontare ai nostri lettori questa non notizia (la chiamiamo così, con un pallido ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 1 aprile 2021) Da ieri circola la voce di una nuovapronta a lanciarsi nella sfida dell’America’s Cup. Con tanto di comunicato stampa, il neonato Cancano Yacht Club annuncia che è pronto a formulare la richiesta d’iscrizione alla competizione, con il deposito della comunicazione ufficiale di sfida al Royal New Zealand Yacht Squadron. Iscrizione che dovrebbe avvenire proprio oggi, primo aprile. La giornata del “”. A noi di nonsolonautica.it la cosa puzzava sin da subito, ma l’idea per un istante ci ha fatto sognare. E ci siamo persino messi alla ricerca di fonti, o prove, insomma abbiamo cercato di verificare la notizia, facendo il nostro mestiere. Senza ovviamente trovare un minimo riscontro credibile. Oggi vogliamo raccontare ai nostri lettori questa non notizia (la chiamiamo così, con un pallido ...

