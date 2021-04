Una giovanissima paziente è stata violentata in ospedale da un barelliere (Di giovedì 1 aprile 2021) La squadra mobile, che ha indagato sul caso ha trovato 'riscontri oggettivi' dopo una segnalazione fatta dai medici del reparto. Arrestato un ausiliare in servizio alla Asp di ... Leggi su today (Di giovedì 1 aprile 2021) La squadra mobile, che ha indagato sul caso ha trovato 'riscontri oggettivi' dopo una segnalazione fatta dai medici del reparto. Arrestato un ausiliare in servizio alla Asp di ...

Stupro in ospedale,arrestato portantino 9.44 Stupro in ospedale,arrestato portantino Violenza sessuale e tentata violenza privata su una giovanissima paziente 18enne ricoverata in ospedale. Con queste accuse un portantino della Asp di Enna è stato arrestato. Le indagini erano state avviate a seguito di una segnalazione fatta dai ...

