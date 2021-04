UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 2 aprile 2021 (Di giovedì 1 aprile 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 2 aprile 2021: Clara (Imma Pirone) deve fare la sua scelta, è arrivato il momento! La donna prende così una decisione definitiva sulla sua storia d’amore con Alberto Palladini (Maurizio Aiello). Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) tornano da Milano, dove il giovane Sartori ha voluto affrontare un secondo consulto medico. Con la partenza per Indica ormai vicina, Silvia (Luisa Amatucci) riceverà da Michele (Alberto Rossi) una piacevole sorpresa. Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di giovedì 1 aprile 2021)di Unalin onda: Clara (Imma Pirone) deve fare la sua scelta, è arrivato il momento! La donna prende così una decisione definitiva sulla sua storia d’amore con Alberto Palladini (Maurizio Aiello). Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) tornano da Milano, dove il giovane Sartori ha voluto affrontare un secondo consulto medico. Con la partenza per Indica ormai vicina, Silvia (Luisa Amatucci) riceverà da Michele (Alberto Rossi) una piacevole sorpresa. Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

