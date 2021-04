Un posto al sole, anticipazioni 2 aprile: una sorpresa inaspettata (Di giovedì 1 aprile 2021) Un posto al sole terrà compagnia al pubblico di Rai 3 con un ultimo appuntamento della settimana foriero di scelte importanti e sorprese inaspettate, come rivelano le anticipazioni di venerdì 2 aprile. Sotto la lente di ingrandimento ci saranno le inquietudini di Clara, sempre più contrariata dalla scelta di vita di Alberto che, per non perdere il suo lavoro presso l'agenzia immobiliare di Barbara Filangieri, ha accettato di portare avanti una relazione con lei. La giovane, dopo aver scoperto la verità, ha preso le distanze dal compagno e ha deciso di rimanere con lui solo per il bene del piccolo Federico. Tuttavia, la coppia stava per riavvicinarsi in occasione del compleanno di Clara, ma ancora una volta la Filangieri ha rovinato le cose in quanto si è presentata a casa loro infastidendo la Curcio e mettendola in ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 1 aprile 2021) Unalterrà compagnia al pubblico di Rai 3 con un ultimo appuntamento della settimana foriero di scelte importanti e sorprese inaspettate, come rivelano ledi venerdì 2. Sotto la lente di ingrandimento ci saranno le inquietudini di Clara, sempre più contrariata dalla scelta di vita di Alberto che, per non perdere il suo lavoro presso l'agenzia immobiliare di Barbara Filangieri, ha accettato di portare avanti una relazione con lei. La giovane, dopo aver scoperto la verità, ha preso le distanze dal compagno e ha deciso di rimanere con lui solo per il bene del piccolo Federico. Tuttavia, la coppia stava per riavvicinarsi in occasione del compleanno di Clara, ma ancora una volta la Filangieri ha rovinato le cose in quanto si è presentata a casa loro infastidendo la Curcio e mettendola in ...

