«Un passo dal cielo 6» | il ritorno alla montagna | tra natura e ansie da liberare

(Di giovedì 1 aprile 2021) A due anni dall'ultima volta, in una cornice che non è più quella della Val Pusteria ma delle Dolomiti venete, Francesco Neri, l'uomo buono e avventuriero ormai svestito della divisa della forestale che abbiamo tutti imparato ad amare dopo il passaggio di testimone con il Pietro Thiene di Terence Hill, è pronto a intraprendere un nuovo viaggio costellato dal ricordo di una vita passata, con gli occhi pieni di speranza e umanità. Succederà nella sesta stagione di Un passo dal cielo, la fiction realizzata da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction che torna con otto nuove puntate su Raiuno a partire dal 1° aprile, un modo per riprendere una storia amata da molti con gli stessi personaggi di ieri immersi in un panorama sempre più mozziafiato, soprattutto adesso che viaggiare è diventato così difficile se non impossibile. «Ci sono grandi novità che ci aspettano in questa serie» spiega Daniele Liotti in collegamento su Zoom, il ciuffo lungo e il sorriso affabile.