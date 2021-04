Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani: anticipazioni (Di giovedì 1 aprile 2021) Un Passo dal Cielo 6 - Daniele Liotti Sono tre i registi di Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani. Il primo è Jan Maria Michelini, che firma le prime due puntate e ha già diretto in passato questo e altri prodotti Lux Vide come Don Matteo, Doc – Nelle tue mani e Che Dio ci Aiuti, oltre a Diavoli e I Medici; è il marito di Giusy Buscemi, attrice che qui torna ad indossare i panni di Manuela Nappi dopo qualche stagione di assenza. Gli altri due registi sono il riconfermato Cosimo Alemà (terza e quarta puntata) e Beniamino Catena (le restanti), che è stato dietro la macchina da presa di Squadra Antimafia e Rosy Abate – La Serie. A seguire le anticipazioni di tutti gli episodi, aggiornate di volta in volta. prima puntata di giovedì 1 aprile 2021 6×01 La Bambina magica: Una donna ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 1 aprile 2021) Undal6 - Daniele Liotti Sono tre i registi di Undal6 – I. Il primo è Jan Maria Michelini, che firma le prime due puntate e ha già diretto in passato questo e altri prodotti Lux Vide come Don Matteo, Doc – Nelle tue mani e Che Dio ci Aiuti, oltre a Diavoli e I Medici; è il marito di Giusy Buscemi, attrice che qui torna ad indossare i panni di Manuela Nappi dopo qualche stagione di assenza. Gli altri due registi sono il riconfermato Cosimo Alemà (terza e quarta puntata) e Beniamino Catena (le restanti), che è stato dietro la macchina da presa di Squadra Antimafia e Rosy Abate – La Serie. A seguire ledi tutti gli episodi, aggiornate di volta in volta. prima puntata di giovedì 1 aprile 2021 6×01 La Bambina magica: Una donna ...

Advertising

mariaederaM5S : #AssegnoUnico familiare è legge! Finalmente le famiglie potranno contare su un aiuto concreto: un contributo mensil… - matteosalvinimi : ? Qui Senato, approvato l'ASSEGNO UNICO per i figli, passo concreto per aiutare davvero le mamma e i papà. Finalmen… - Antonio_Tajani : Sui #vaccini nelle #farmacie passa la linea di @forza_italia. Sarà più facile vaccinare i cittadini. Soprattutto an… - annesgilb : il mio dilemma è non sapere se guardare un passo dal cielo o spiderman homecoming stasera :’( - Lalla_Twi : passo le giornate a fare tutt’altro e poi dal nulla mi compare in testa questa canzone e mi ritrovo proprio a canta… -