Un medico in famiglia | un’amata attrice della nota serie tv è diventata mamma!

(Di giovedì 1 aprile 2021) Un’dell’amatatv di Rai 1 Uninè da poche oremamma. Stiamo parlandogiovanissima Domiziana Giovinazzo che sul set vestiva i pannipiccola Elena Martini, figlia di Lele, interpretato da Giulio Scarpati, e Alice, interpretata da Claudia Pandolfi. L’, che in molti ricorderanno in tenera età accanto agli altri protagonisti di Unin, è ormaiuna donna e il 30 aprile èmamma di un bellissimo maschietto. Lei e il compagno, di cui si sa poco, hanno deciso di chiamare il loro bambino Lorenzo. La Giovinazzo aveva annunciato la gravidanza su Instagram, e sempre sul social, dove conta 132mila ...

Advertising

fanpage : Lucia, il medico di famiglia che fa i vaccini a domicilio con la 500 d'epoca: 'Portiamo un sorriso' - lucianonobili : Altro che “mi hanno chiamato”, le chiamate le faceva lui, tante. E non solo al medico di famiglia, ma al direttore… - rrico_e : RT @lucianonobili: Altro che “mi hanno chiamato”, le chiamate le faceva lui, tante. E non solo al medico di famiglia, ma al direttore della… - AntonellaColoru : RT @normalatosca: @CosiEse_ViPiace @AntonellaColoru @vecchiopaglia È arrivato Maroni a completare l’opera ha ridimensionato le ASL chiamand… - IsaeChia : #Unmedicoinfamiglia, un’amata attrice della nota serie tv è diventata mamma! -

Ultime Notizie dalla rete : medico famiglia

Azienda Usl Toscana nord ovest

Il dottor Paolo Barbafiera è statodiper 37 anni a Sticciano: ' Visto il momento così difficile ho deciso di offrire il mio contributo per aiutare il Sistema sanitario a uscire da ...E' in analisi: ilha il compito di valutarne la tenuta psicologica dopo la drammatica caccia ... A sostenerla, il bisogno di sfuggire dagli inquietanti segreti diche l'hanno ...Qualche rallentamento invece c’è stato, anche per i timori, «ingiustificati», provocati da alcuni eventi avversi dopo la somministrazione del vaccino prodotto da AstraZeneca: al momento non è mai stat ..."Mentre si moltiplicano i centri vaccinali, i medici di famiglia sono al palo. Questa settimana ognuno può fare solo sei dosi di Pfizer. Marzo finisce con una loro marginalizzazione nella campagna vac ...