Un errore umano rovina 15 milioni di dosi di vaccino Johnson&Johnson | confusione sugli ingredienti

(Di giovedì 1 aprile 2021) Unin uno stabilimento di Baltimora “15didiJohnson & Johnson”, causando ritardi nelle consegne negli Stati Uniti. Lo riporta il New York Times citando fonti federali.L’impianto in causa è gestito da Emergent BioSolutions, partner di Johnson & Johnson e AstraZeneca. Glidei due vaccini sarebbero stati peruniti,ndodiJ&J e mettendo in dubbio le consegne del prossimo mese negli Stati Uniti, che dovevano arrivare proprio da Baltimora.Le autorità rassicurano sui vaccini J&J già distribuiti negli Usa perché sono stato prodotti in Olanda. L’amministrazione di Joe Biden è fiduciosa: ritiene ancora a portata di ...

