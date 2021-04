Ufficiale arrestato per spionaggio, la moglie lo difende: "Non ha tradito, era disperato per il nostro futuro" (Di giovedì 1 aprile 2021) "Mio marito non voleva fottere il Paese, scusate la parola forte. E non l'ha fatto neanche questa volta, ve l'assicuro, ai russi ha dato il minimo che poteva dare . Niente di così compromettente. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) "Mio marito non voleva fottere il Paese, scusate la parola forte. E non l'ha fatto neanche questa volta, ve l'assicuro, ai russi ha dato il minimo che poteva dare . Niente di così compromettente. ...

Advertising

TgLa7 : Un ufficiale della #marina #militare italiana e' stato arrestato dai carabinieri del #Ros, dopo essere stato fermat… - Corriere : ???? ULTIM'ORA - Spionaggio, arrestato militare italiano: avrebbe passato documenti segreti a un ufficiale russo - Agenzia_Italia : Un ufficiale della marina italiana è stato arrestato per aver venduto segreti ai russi - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Ufficiale arrestato per spionaggio, la moglie: 'Non ha tradito, era disperato per il nostro futuro' #walterbiot https… - fabiabig : RT @europea_lk: Perché Mosca ci spia (e perché fino a ieri non l’abbiamo fermata) Un militare italiano è stato arrestato per aver ceduto u… -