Ubisoft al lavoro su ' Replay' | un film su una giornalista videoludica sfortunata in amore

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 1 aprile 2021) Non solo giochi adattati ae serie TV:a quanto pare è alper creare sceneggiature originali che esulano dai suoi franchise e una di queste è già stata confermata. La sceneggiatrice Annabel Seymour ha concluso un contratto per una sceneggiatura di unsu unache èine che quindi decide di vivere i suoi appuntamenti come se fosse all'interno di un videogioco. Per adesso il nome provvisorio del, ma attualmente la sceneggiatrice è alla ricerca di uno studio di produzione. "Annabel è una delle persone più divertenti che abbia mai incontrato. Adoriamo il modo in cui ha sposato il genere della commedia romantica con il mondo dei videogiochi in ...