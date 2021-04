Tutti i soldi del mondo: la storia vera che ha ispirato il film (Di giovedì 1 aprile 2021) Tutti i soldi del mondo è un film tratto da una storia vera: quella del rapimento di John Paul Getty III, nipote del petroliere miliardario Jean Paul Getty. Tutti i soldi del mondo è un film del 2017 diretto e co-prodotto da Ridley Scott basato su una storia vera tratta dall'omonimo saggio di John Pearson: il film parla di un celebre fatto di cronaca degli anni settanta, ovvero il sequestro di John Paul Getty III, nipote di quello che all'epoca era uomo più ricco del mondo. J. Paul Getty III aveva solo 16 anni e viveva in Italia quando alcuni membri della mafia lo rapirono il 10 luglio 1973 mentre stava tornando a casa; fu gettato nel retro di un ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 aprile 2021)delè untratto da una: quella del rapimento di John Paul Getty III, nipote del petroliere miliardario Jean Paul Getty.delè undel 2017 diretto e co-prodotto da Ridley Scott basato su unatratta dall'omonimo saggio di John Pearson: ilparla di un celebre fatto di cronaca degli anni settanta, ovvero il sequestro di John Paul Getty III, nipote di quello che all'epoca era uomo più ricco del. J. Paul Getty III aveva solo 16 anni e viveva in Italia quando alcuni membri della mafia lo rapirono il 10 luglio 1973 mentre stava tornando a casa; fu gettato nel retro di un ...

