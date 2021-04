«Tutti i lombardi con la prima dose entro il 18 luglio». A maggio gli over 50, poi gli under 49 (Di giovedì 1 aprile 2021) Per gli over 50, che sono 1.592.070 in lombardia, l’avvio delle prenotazioni dovrebbe avvenire tra il 30 aprile e il 15 maggio, mentre le vaccinazioni vere e proprie dovrebbero prendere il via tra il 19 maggio e il 10 giugno. A seguire gli over 49. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 1 aprile 2021) Per gli50, che sono 1.592.070 ina, l’avvio delle prenotazioni dovrebbe avvenire tra il 30 aprile e il 15, mentre le vaccinazioni vere e proprie dovrebbero prendere il via tra il 19e il 10 giugno. A seguire gli49.

Advertising

tavano_anna : RT @LaNotiziaTweet: Così i soldi di Fontana alle Bahamas gettano discredito su tutti lombardi. Tra inchieste e disastri il flop del modello… - ConsLomb : Oltre 100 milioni di euro stanziati da @ConsLomb per incentivare realizzazione opere e interventi per migliorare… - Bigwednesday58 : @Rosanna86946023 @gaiatortora Meno male ma ci sono ancora 240k ultraottantenni lombardi che devono ricevere la prim… - caioskaterordie : @OrioliPaolo i lombardi sono a conoscienza dell'eccelenza sanitaria non della politica è diverso se no mi spieghi c… - RosCarrara : Ahi ahi Fontana. Le campane svizzere cominciano a suonare sempre più forte e Tu sei finito. D’altronde in più di 1… -