Tutti i controlli per la Pasqua: ecco come scatta il "salasso" (Di giovedì 1 aprile 2021) Ignazio Riccio 70mila uomini delle forze dell'ordine in campo. Dal 3 al 5 aprile, strade, parchi, luoghi della movida, spiagge e centri vaccinali in tutta Italia saranno setacciati da carabinieri e polizia È tutto pronto per la "Pasqua in sicurezza", con 70mila uomini delle forze dell'ordine in campo, pronti a far rispettare le restrizioni imposte dal nuovo decreto del governo Draghi. Dal 3 al 5 aprile, strade, parchi, luoghi della movida, spiagge e centri vaccinali in tutta Italia saranno controllati con maggiore attenzione, per evitare i consueti assembramenti dei periodi festivi. Il comitato per l'ordine a la sicurezza, come riporta il quotidiano Il Messaggero, è stato convocato dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per questa mattina, ma è già chiaro a Tutti che saranno giorni blindati per gli italiani.

