Tutte le Volte che ho Scritto Ti Amo diventa una serie tv, Netflix lavora allo spin-off del franchise To All the Boys (Di giovedì 1 aprile 2021) Non stupisce affatto che dopo il successo mondiale dei tre film del franchise Tutte le Volte che ho Scritto Ti Amo Netflix stia sviluppando una serie spin-off per espanderne l'universo narrativo con un format a puntate. La serie tratta dal film Tutte le Volte che ho Scritto Ti Amo sarà incentrata sul personaggio di Kitty (interpretato da Anna Cathcart), la sorellina della protagonista che ha avuto un ruolo cruciale nei film nello spedire le lettere della protagonista alle sue cotte adolescenziali. Per ora la serie tratta da Tutte le Volte che ho Scritto Ti Amo è classificata come una romantica in episodi di mezz'ora, al momento ...

