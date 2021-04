Tunisia, proteste contro rifiuti illeciti importati da Italia (Di giovedì 1 aprile 2021) Chiedono che siano rimandati in Italia 282 container di rifiuti illeciti importati da una società tunisina. Decine di persone hanno manifestato davanti all'ambasciata Italiana di Tunisi, due giorni ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) Chiedono che siano rimandati in282 container dida una società tunisina. Decine di persone hanno manifestato davanti all'ambasciatana di Tunisi, due giorni ...

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia proteste Tunisia, proteste contro rifiuti illeciti importati da Italia Hamdi Cheb ane, esperto di recupero di rifiuti e membro della coalizione di associazioni "Green Tunisia". "Chiediamo che lo Stato tunisino prenda le decisioni giuste per la restituzione di questi ...

8 milioni da Roma per il controllo delle frontiere tunisine La Tunisia è un partner fondamentale delle politiche di controllo della mobilità poiché è allo ... Le proteste che divampano nel paese nordafricano stanno decostruendo il discorso pubblico sviluppato ...

Tunisia, proteste contro rifiuti illeciti importati da Italia askanews Tunisia, proteste contro rifiuti illeciti importati da Italia 1 apr. (askanews) - Chiedono che siano rimandati in Italia 282 container di rifiuti illeciti importati da una società tunisina. Decine di ...

Mohamed Bouazizi, il fruttivendolo tunisino delle primavere arabe Bouazizi si diede fuoco e morì per protesta contro la corruzione e Ben Alì venne deposto. Purtroppo negli altri paesi arabi la protesta alla fine fallì ...

