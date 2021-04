Tumori, il dermatologo: ‘Prevenzione primaria melanoma già in età pediatrica’ (Di giovedì 1 aprile 2021) Può insorgere su una cute apparentemente sana oppure dalla modificazione di un neo preesistente. È il melanoma, tumore della pelle che in Italia si colloca al terzo posto per incidenza sotto i 50 anni di età. Diverse le forme di melanoma: a diffusione superficiale, nodulare, acrale lentigginoso e di tipo lentigo maligna. Ignazio Stanganelli, responsabile Skin Cancer Unit dell’Istituto Romagnolo per lo studio dei Tumori ‘Dino Amadori’ e professore associato dell’Università di Parma, in un’intervista pubblicata sul sito di Alleati per la Salute (www.alleatiperlasalute.it) il nuovo portale dedicato all’informazione medico-scientifica realizzato da Novartis, sottolinea il ruolo della prevenzione primaria “essenziale – afferma – già in età pediatrica. Sin dalla tenera età infatti, occorre adottare comportamenti adeguati ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) Può insorgere su una cute apparentemente sana oppure dalla modificazione di un neo preesistente. È il, tumore della pelle che in Italia si colloca al terzo posto per incidenza sotto i 50 anni di età. Diverse le forme di: a diffusione superficiale, nodulare, acrale lentigginoso e di tipo lentigo maligna. Ignazio Stanganelli, responsabile Skin Cancer Unit dell’Istituto Romagnolo per lo studio dei‘Dino Amadori’ e professore associato dell’Università di Parma, in un’intervista pubblicata sul sito di Alleati per la Salute (www.alleatiperlasalute.it) il nuovo portale dedicato all’informazione medico-scientifica realizzato da Novartis, sottolinea il ruolo della prevenzione“essenziale – afferma – già in età pediatrica. Sin dalla tenera età infatti, occorre adottare comportamenti adeguati ...

