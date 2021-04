(Di giovedì 1 aprile 2021) Adie oradall’Ente internazionale Bureau Veritas. L’azienda ospedaliera SanAddolorata diha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per il suoDiagnostico-Terapeutico-Assistenziale (Pdta) dedicato al tumore della, nell’ambito di un progetto reso possibile grazie al sostegno incondizionato di Astellas. Missione: presa in carico rapida ed efficace, offerta ampia e innovativa di opportunità diagnostiche, terapeutiche e assistenziali secondo le più recenti linee guida internazionali. Il lavoro che ha portato alla certificazione del Pdta delladel SanAddolorata, riferimento regionale per l’oncologia, è iniziato diversi anni fa, esattamente nel ...

Advertising

Adnkronos : Tumori, al S. Giovanni di Roma percorso prostata certificato a misura paziente - italiaserait : Tumori, al S. Giovanni di Roma percorso prostata certificato a misura paziente - TV7Benevento : Tumori, al S. Giovanni di Roma percorso prostata certificato a misura paziente... - parolesogni : Sindaco di Viterbo Giovanni Arena: Basta tumori a Viterbo, vogliamo l'acqua pubblica e potabile - Firma la petizion… - Giusy76174041 : Sindaco di Viterbo Giovanni Arena: Basta tumori a Viterbo, vogliamo l'acqua pubblica e potabile - Firma la petizion… -

Ultime Notizie dalla rete : Tumori Giovanni

Adnkronos

Per iuro - genitali maschili i programmi di screening sono carenti e hanno poche adesioni, ... già Direttore di Radioterapia oncologica al SanAddolorata - . Nelle fasi avanzate la ...... del paziente affetto da neoplasie prostatiche che rappresentanomolto frequenti tra gli over 60 . In quest'ottica per avere informazioni e rivolgersi agli specialisti del San- ...Milano, 1 apr. (Adnkronos Salute) - A misura di paziente e ora certificato dall'Ente internazionale Bureau Veritas. L'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma ha ottenuto la certificazione ...del paziente affetto da neoplasie prostatiche che rappresentano tumori molto frequenti tra gli over 60. In quest’ottica per avere informazioni e rivolgersi agli specialisti del San Giovanni ...