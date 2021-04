Tubinga | il progetto alternativo tedesco | tampone e ticket per girare liberamente in città per 24 ore Ma l’incidenza è quadruplicata e il modello è già in crisi | “Troppe violazioni”

(Di giovedì 1 aprile 2021) “Ho visto che molti non indossavano la mascherina e che non rispettavano le regole sul distanziamento, così il nostroè a rischio”. Da metà marzo aè in corso unpilota: sono stati allestiti dei centri dove vengono eseguiti tamponi rapidi, chi risulta negativo riceve uncon il quale puòper la, fare shopping nei negozi, bere una birra al ristorante, andare al cinema o a teatro. In breve tempo launiversitaria tedesca, 90mila abitanti a 30 minuti di auto da Stoccarda, è diventata il simbolo di chi è contrario alle chiusure per combattere il coronavirus ed è stata subito indicata come la dimostrazione che un’alternativa alle restrizioni esiste: le regole previste però corrispondono a quelle ...

...che ci assumiamo come parte di questo. " Al momento, le condizioni di riapertura sono molto precise e ben contingentate, ma almeno è un segno. Per ora, i teatri e i cinema dipossono ...Il titolo dice tutto! Da poco meno di una settimana con ilpilota " Lockdown sicuro " la prestigiosa città universitaria diha realizzato ciò che è ancora impensabile in molti luoghi ...Ed è ciò che in modo sperimentale si sta facendo coi non vaccinati, ma tamponati, in Germania, a Tubinga, dove il progetto (“Riapertura sicura”) punta a verificare se in attesa della vaccinazione di ...Succede a Tubinga, in Germania, la città-esperimento in queste ore ... tempo siamo consapevoli della responsabilità che ci assumiamo come parte di questo progetto." Al momento, le condizioni di ...