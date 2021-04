Troppi infortuni muscolari in Serie A: muscoli costruiti in palestra e troppa tattica (Di giovedì 1 aprile 2021) I calciatori italiani sono più esposti dei colleghi europei agli infortuni muscolari. Lo dicono i numeri. Quelli che riporta oggi la Gazzetta dello Sport relativi ad una ricerca effettuata per conto della rosea da Noisefeed.com. “Nelle due ultime stagioni, la Serie A ha registrato oltre 100 incidenti di questo tipo in più rispetto a Premier e Bundesliga, da noi scelti come metro di paragone”. Al 24 marzo, la Serie A, in questa stagione, “ha fatto registrare 757 infortuni su un totale di 557 giocatori impiegati, a fronte dei 652 in Premier (515 giocatori scesi in campo) e dei 596 in Bundesliga (523 giocatori). Gli incidenti muscolari sono stati 372 in Italia, il 49% del totale; 273 in Inghilterra, il 41,8%; 232 in Germania, quasi il 39%. Nel 2019-20 ci sono stati 936 ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 aprile 2021) I calciatori italiani sono più esposti dei colleghi europei agli. Lo dicono i numeri. Quelli che riporta oggi la Gazzetta dello Sport relativi ad una ricerca effettuata per conto della rosea da Noisefeed.com. “Nelle due ultime stagioni, laA ha registrato oltre 100 incidenti di questo tipo in più rispetto a Premier e Bundesliga, da noi scelti come metro di paragone”. Al 24 marzo, laA, in questa stagione, “ha fatto registrare 757su un totale di 557 giocatori impiegati, a fronte dei 652 in Premier (515 giocatori scesi in campo) e dei 596 in Bundesliga (523 giocatori). Gli incidentisono stati 372 in Italia, il 49% del totale; 273 in Inghilterra, il 41,8%; 232 in Germania, quasi il 39%. Nel 2019-20 ci sono stati 936 ...

