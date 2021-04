Trailer e locandina di Zero su Netflix | la serie italiana con la colonna sonora di Mahmood

(Di giovedì 1 aprile 2021) In arrivosu, la nuovaoriginalein 8 episodi nata da un’idea di Antonio Dikele Distefano e prodotta da Fabula Pictures con la partecipazione di Red Joint Film, disponibile sudal 21 aprile. Il servizio di streaming ha rilasciato il, in cui è presente un brano inedito di, dal titolo, scritto da A., D. Petrella, D. Faini e prodotto da Dardust, che sarà lache chiude la; lo stesso brano farà parte del nuovo album diin uscita in primavera. Inoltre, secondo quanto scritto nel comunicato di, l’artista ricopre l’importante ruolo di music ...

