Tragico incidente sul lavoro a Potenza, escavatore si ribalta: Antonio muore schiacciato (Di giovedì 1 aprile 2021) Tragico incidente sul lavoro a Potenza, escavatore si ribalta. La vittima dell'incidente su lavoro è Antonio Cavallucci, un operaio abruzzese di 58 anni che era in Basilicata con la sua ditta per lavorare sul cantiere della strada Tito Brienza. L'uomo ha perso il controllo del mezzo meccanico per via di un cedimento del terreno su cui stava lavorando, l'escavatore si è ribaltato e lo ha schiacciato. Dramma sul lavoro nelle scorse ore in Basilicata dove un operaio è morto tragicamente dopo essere rimasto schiacciato dall'escavatore su cui stava lavorando un cantiere stradale a Potenza.

