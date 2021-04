Traffico Roma del 01-04-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 aprile 2021) Luceverdenon trovati dalla redazione Buonasera ultimo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità delin calo progressivo un posto tutta la rete viaria cittadina vacanziere stanno coditra la Giustiniana Tomba di Nerone sul Raccordo Anulare nel quadrante Sud in carreggiata esterna code a tratti a partire dalla Laurentina fino all’uscitanina sulla tangenziale code per intenso tra Corso Francia e la Salaria e successivamente tra l’uscita per la stazione Tiburtina il vivo per laL’Aquila il tutto in direzione di San Giovanni sulla Salariaancora congestionato concludi tra aeroporto dell’Urbe il bivio per via dei Prati Fiscali sulla stessa Salaria Ci sono code a tratti a partire da viale Regina Margherita sino alla tangenziale ...