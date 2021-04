Traffico Roma del 01-04-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati interpretazione di luce verde un incidente non è delin via Trionfale in prossimità di via ipogeo degli Ottavi rallentamenti per incidenti anche il mio della Bufalotta all’altezza di via Roberto Braccorallentato per lavori poi sulla via Aurelia da via Bogliasco a raccordo anulare in uscita darallentamenti sulla via Cassia raccordo i miei due punti In entrambe le direzioni per via Tiburtina si sta infilato il raccordo in via di San Basilio verso il centro città se sei in fila poi per lavori sulla via Cristoforo Colombo l’altezza di Vitinia in direzione Eur infine sul Raccordo Anulare rallentamenti in carreggiata esterna tra la via Ardeatina e la via Appia per i dettagli di queste date notizie lo deve consultare il sitoluceverde.it ...