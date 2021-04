Tra Sassari e la Gallura 86 nuovi casi di coronavirus

Advertising

CentotrentunoC : #SerieD ? Reti bianche a Usini tra #Sassari calcio Latte Dolce e #Nocerina: i biancocelesti rimandano l'appuntamen… - CentotrentunoC : #SerieD ? La prima rete dell'ultimo arrivato tra i rossoblù Cristaldi illude la Torres #Sassari, rimontata nel fi… - CentotrentunoC : #seried ?? Sfida delicatissima al Vanni Sanna in chiave salvezza tra #Torres e Insieme #Formia ?? rossoblù in silenz… - BeppeGrandini : @ilDeriu Reyer e Virtus si scanneranno nei quarti. La finale sarà tra Milano e una tra Brindisi o Sassari. - CentotrentunoC : #SerieD ? Silenzio stampa e riflessioni sul futuro: la gara con l'Insieme #Formia un crocevia per la Torres… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra Sassari

Gallura Oggi

DIRETTA/ Saragozza(risultato finale 105 - 88) video streaming: cade la Dinamo BAMBERG: FOCUS SULLA SQUADRA TEDESCA Bamberginiziapoco: come accennavamo in precedenza, al ...La situazione coronaviruse la Gallura. Oggi in Sardegna sono stati registrati 351 nuovi casi positivi al coronavirus . Sale quindi a 45.854 (+ 351 ) il totale dei casi positivi sull'Isola. Lo ha comunicato la ...Diretta Bamberg Sassari streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per i playoff di basket Champions League (3^ giornata).La sfida tra Sassari e Bamberg era originariamente prevista per il 17 marzo ma è stata rinviata per via dei casi di positività riscontrati all’interno del gruppo squadra della Dinamo, che hanno ...